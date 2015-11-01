«Кубань» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

В игре "Локомотива" наметился кризис. Матч с "Кубанью" должен дать ответ, были ли два домашних поражения москвичей только эпизодом, или же команда попала в "игровую яму".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Локомотив". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!