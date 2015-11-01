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    «Кубань» - «Локомотив». Онлайн-трансляция

    В игре "Локомотива" наметился кризис. Матч с "Кубанью" должен дать ответ, были ли два домашних поражения москвичей только эпизодом, или же команда попала в "игровую яму".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кубань" - "Локомотив". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2015 18:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 1 ноября 2015, 20:03

      Ыы!!!(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 1 ноября 2015, 20:03

      Ни фига себе!!! Там Хоттабыча на трибунах нет? Вот это номер!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      dim78 1 ноября 2015, 20:01

      Походу начало слива очередного тренера!!!!!!!!Скорее бы матч закончился.............

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 1 ноября 2015, 19:53

      мдааа...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      SIG 1 ноября 2015, 19:51

      Ничё се

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 1 ноября 2015, 19:45

      Что это?? Наши все корью заболели?! 8-( )

      0
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