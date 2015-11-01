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    Боккетти: «Матч с «Уралом» станет для «Спартака» еще одним финалом»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти из-за полученных в нескольких матчах четырех желтых карточек пропустит встречу с «Уралом». В интервью клубной пресс-службе итальянец заявил, что красно-белые больше не имеют права терять очки.

    "О, это очень хорошая команда. В прошлом году мы проиграли ей один матч. В этом сезоне "Урал" находится в середине турнирной таблицы, крепкий коллектив. А нам нельзя терять больше ни одного очка. Поэтому эта игра станет для "Спартака" еще одним финалом. Конечно, очень неприятно оставлять партнеров, понимать, что ничем не можешь помочь команде", - сказал Боккетти.

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.11.2015 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2015, 15:39

      Боккетти: "Нам нельзя терять ни одного очка", так теряйте три.

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