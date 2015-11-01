«Анжи» - «Рубин». Онлайн-трансляция

Вчерашняя ничья "Мордовии" отодвинула "Анжи" на последнее место в турнирной таблице, однако плотность сейчас такова, что победа над "Рубином" позволит махачкалинцам покинуть зону вылета и выйти сразу на 12-е место.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Анжи" - "Рубин". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!