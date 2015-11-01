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    Мухаметшин: «Можно поблагодарить «Тосно» за нейтрализацию Халка»

    Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    - Вас можно поздравить с одним очком в Петербурге?

    - У нас сейчас не очень хорошая турнирная ситуация, поэтому нас можно поздравлять с каждым очком. Были моменты у нас, мы постарались сыграть собраннее в обороне, что-то получилось, что-то - нет. Главное - результат, а он положительный.

    - «Зенит» с Халком и без него - разные команды?

    - Да, наверно, так и есть. Можно поблагодарить «Тосно» за то, что нейтрализовали бразильца (смеется).

    - В «Тосно» играет ваш брат Рустем. Его лично отблагодарите?

    - Да нет, это все шутки, на самом деле. Халк травмировался без контакта с кем-то из игроков «Тосно».

    - Рустем давал какой-нибудь совет?

    - Какие могут быть советы? Они же 0:5 проиграли.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.11.2015 07:38
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