Мухаметшин: «Можно поблагодарить «Тосно» за нейтрализацию Халка»

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин поделился впечатлениями от матча 14-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

- Вас можно поздравить с одним очком в Петербурге?

- У нас сейчас не очень хорошая турнирная ситуация, поэтому нас можно поздравлять с каждым очком. Были моменты у нас, мы постарались сыграть собраннее в обороне, что-то получилось, что-то - нет. Главное - результат, а он положительный.

- «Зенит» с Халком и без него - разные команды?

- Да, наверно, так и есть. Можно поблагодарить «Тосно» за то, что нейтрализовали бразильца (смеется).

- В «Тосно» играет ваш брат Рустем. Его лично отблагодарите?

- Да нет, это все шутки, на самом деле. Халк травмировался без контакта с кем-то из игроков «Тосно».

- Рустем давал какой-нибудь совет?

- Какие могут быть советы? Они же 0:5 проиграли.