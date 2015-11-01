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    Ярмоленко: «В матче с нами у «Челси» будет огромная мотивация»

    Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над "Металлистом" (2:0) в матче 13-го тура УПЛ.

    - У "Металлиста" сейчас очень сложная ситуация. Ребят жалко, но нам нужно было выходить и брать три очка. Мы проиграли в чемпионате прошлый матч со счетом 0:3, поэтому сегодня нужно было отблагодарить хорошей игрой тех немногочисленных болельщиков, которые пришли, не побоялись холода. Хотелось, конечно, забить. Может, эти эмоции и мешают. Но ничего. Будем работать, чтобы в следующих матчах все получалось.

    - Что-то говорили Драговичу, когда увидели его с новой прической?

    - Сказал ему, что он как Джастин Бибер. Когда было собрание, я подарил ему скейт. Но это общекомандные шутки. Думаю, что восприняли это с улыбкой.

    - Что подумают в Лондоне, когда увидят его паспорт? Там он темный, а здесь светлый.

    - Не задумывался над этим.

    - Следите за последними матчами "Челси"?

    - Когда мы выходили на разминку, они проигрывали со счетом 1:2. Но нам не нужно смотреть на их результаты. Конечно, для них это плохо. Но представляете, какая у них будет мотивация на матч с нами. Если они проиграют, то у них может не быть шансов на выход из группы.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    01.11.2015 07:26
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