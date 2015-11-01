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    Роналду вышел на третье место среди бомбардиров пяти ведущих лиг в истории

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, забив гол в матче 10-го тура Примеры в ворота «Лас-Пальмаса» (3:1), сравнялся по общему количеству результативных ударов в пяти ведущих европейских чемпионатах с англичанином Стивеном Блумером, выступавшим на рубеже XIX и XX веков и вышел на третье место. У обоих в сумме по 317 результативных ударов. Впереди португальца только Джимми Гривз (Англия) с 366 голами и Герд Мюллер (Германия) — 365 мячей. Роналду забил 233 гола в Примере и 84 — в АПЛ.

    Десятка лучших бомбардиров пяти ведущих европейских чемпионатов в истории:

    1. Джимми Гривз (Англия) — 366
    2. Герд Мюллер (Германия) — 365
    3-4. Криштиану Роналду (Португалия) — 317
    3-4. Стивен Блумер (Англия) — 317
    5. Дикси Дин (Англия) — 310
    6. Делио Оннис (Аргентина/Италия) — 299
    7. Лионель Месси (Аргентина) — 288
    8. Гордон Ходжсон (Англия/ЮАР) — 287
    9. Алан Ширер (Англия) — 283
    10. Сильвио Пиола (Италия) — 274.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.11.2015 07:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +28

      del Pero 1 ноября 2015, 12:17

      упс,гномик курит!)

      0
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      ...
      Рейтинг: -185

      Protosser > del Pero 2 ноября 2015, 00:34

      Дебил. Он младше Роналду

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 ноября 2015, 11:22

      Он в год по 50 забивает, к концу 16 выйдет на первое место

      0
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 1 ноября 2015, 08:31

      Ещё года два и первым станет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      imordovcev > Juventini_24 1 ноября 2015, 08:43

      Еще 50

      0
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