«Крылья Советов» - «Краснодар». Онлайн-трансляция

"Крылья Советов" и "Краснодар" – соседи по турнирной таблице. На данный момент обе команды не претендуют на высокие места, однако один-два тура – и все может поменяться, ведь еще совсем недавно самарцы были пятыми, а потенциал команды Олега Кононова известен всем.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Крылья Советов" - "Краснодар". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!