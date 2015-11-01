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    Канищев: «Зенит» без Халка — это вяло умирающий организм»

    Бывший игрок «Зенита», глава фонда «Зенит-84» Александр Канищев оценил игру сине-бело-голубых в домашнем матче с «Мордовией» (0:0).

    «У команды в этой игре не было сердца, нет Халка — нет сердца. К сожалению, на сегодняшний день Халк — это все. Как только его нет, не хватает движения, эмоций, напряжения у чужих ворот — практически все зависит от бразильца. Может быть, если бы команда привыкла играть без него, сыграла бы два-три матча, то на случай его травмы «Зенит» был бы более подготовлен. Но на сегодня «Зенит» без Халка — это вяло умирающий организм. Бразилец может сам сделать игру — пройти нескольких соперников за раз, вырезать точную и нужную передачу, сам пробить по воротам из любого положения. Команде надо выкладываться на 200 процентов, когда его нет на поле. А «Зенит», к сожалению, смотрелся по игре, как «Мордовия», — как будто равный по уровню, может быть, лишь с небольшим преимуществом в классе. Только без отдачи, без эмоций, без страсти. Это хорошо еще, что «Мордовия» в атаке практически ничего не создала, а была бы более злая в атаке команда, неизвестно как закончился бы матч», - сказал Канищев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.11.2015 06:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 1 ноября 2015, 16:56

      зенит без халка-зинаида

      0
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      Рейтинг: +51

      Ximerych 1 ноября 2015, 11:37

      Один этот нуб тащит команду. Без него вы - никто.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Ximerych 1 ноября 2015, 14:34

      Так же как и вы-без Мусы и Думбия.

      0
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      Рейтинг: +12464

      Вомбат 1 ноября 2015, 11:32

      Канищеву надо чаще смотреть игры родного Зенита. Посмотрел бы игры этого сезона с Крыльями и Краснодаром и понял бы, что Халк тут ни при чем, а при чем правильно выбранная под Зенит тактика. Ну и конечно везуха.

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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 1 ноября 2015, 08:42

      Начинается,одну игру провели не очень,всё,прям Халк это всё. Да ничего подобного,да он лидер и вообще очень нужный игрок,но не настолько,что без него Зенит не команда. Были моменты была игра,пусть и не такая скоростная. Надо было забивать моменты,тогда никто бы и слова не сказал. Мы проводили классные игры и без него,так ,что Зенит-это Команда и без Халка.

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      Рейтинг: +628

      kanav67 > KosSidFCZP 1 ноября 2015, 12:03

      "Одну игру провели не очень". Как это понимать, а когда дома продули Краснодару и КС игра была "очень". А когда от Кубани еле отскочили тоже "очень"? Просто надо признать очевидное - Зенит сдувается вместе с газовым пузырем. В этой команде нет грамотного менеджмента, а живут они по принципу "Деньги есть-ума не надо!"

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 08:07

      Полностью согласен.

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