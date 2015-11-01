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    Муса: «Нам вполне по силам привезти из Англии победу»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса настроен оптимистично в преддверии выездного матча четвертого тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы прекрасно понимаем, что будет очень тяжело, но отправимся в Англию с предельным настроем по крайней мере завоевать очко, а еще лучше - привезти оттуда победу. Мы прекрасно помним, как складывался в прошлом году матч с «Манчестер Сити“. Нам вполне по силам привезти из Англии победу. Сделаем все, что от нас зависит, подойдем к матчу наилучшим образом и постараемся обеспечить победу», - обещает Муса.

    Матч "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА состоится во вторник 3 ноября. Начало - в 22.45.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.11.2015 01:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 1 ноября 2015, 09:47

      Вы только камуфляж зимний оденьте - на фарт!

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 1 ноября 2015, 08:55

      Ну по вчерашней игре МЮ конечно может быть и такое,уже не удивляет это,так как МЮ вообще не Мю сейчас,но,зная цска,как они играют,то начнут от обороны и это будет их ошибка,такой Манчестер надо атаковать и атаковать,пока они ещё не в кондиции,но это ж Великий Слуууууцкий. Поэтому максимум ничья,хотя Мю дома погонят вперёд,да и это ЛЧ а не АПЛ,тут настрой другой.

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 1 ноября 2015, 06:55

      Фантазер

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