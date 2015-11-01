Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером

Перед матчем третьего дивизиона Германии между дрезденским «Динамо» и «Магдебургом» (3:2) болельщики хозяев устроили грандиозный перфоманс.

За десять минут до начала матча фанаты растянули баннер, площадь которого составляет 15 тысяч квадратных метров. Полотнище накрыло собой все трибуны, кроме гостевого сектора.

Сообщается, что на изготовление этого баннера потребовалось два года, а его стоимость составила 20 тысяч евро.