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    Болельщики дрезденского «Динамо» накрыли трибуны гиганстким баннером

    Перед матчем третьего дивизиона Германии между дрезденским «Динамо» и «Магдебургом» (3:2) болельщики хозяев устроили грандиозный перфоманс.

    За десять минут до начала матча фанаты растянули баннер, площадь которого составляет 15 тысяч квадратных метров. Полотнище накрыло собой все трибуны, кроме гостевого сектора.

    Сообщается, что на изготовление этого баннера потребовалось два года, а его стоимость составила 20 тысяч евро.

    Источник: Sport1.de

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    01.11.2015 01:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +19

      Crooclin 1 ноября 2015, 09:39

      Нифигасе! В Германии в 3-м дивизионе на стадионе болельщиков больше чем в РПЛ во всём игровом туре!!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Crooclin 1 ноября 2015, 17:37

      И это неудивительно)В Германии, на игру команд 3 дивизиона смотреть интереснее и приятнее, чем на вялое перекатывание мяча защитниками на своей половине поля, и хождение пешком по полю в РФПЛ

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      Рейтинг: +67

      Possible 1 ноября 2015, 07:13

      вы посмотрите какая посещаемость в 3 дивизионе у них,я в шоке
      РПЛ нервно курит в сторнке

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 1 ноября 2015, 07:10

      здорово молодцы) вот по больше бы такого видеть )

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 1 ноября 2015, 06:58

      Вот это фанаты

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