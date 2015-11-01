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    Лодыгин: «Я не переставал быть первым номером «Зенита»

    Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин пообщался с журналистами после матча 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0). Его спросили о том, стал ли он снова первым номером команды.

    «Я им и оставался, думаю. Если я вышел на поле, значит готов. Так решил тренер, и я благодарен ему за это. Буду доказывать самому себе и всем людям, которые как-то не так обсуждали меня. Неприятно было, все набросились. Но ничего страшного, я сильный. Буду помогать команде. Главное, чтобы мои партнеры верили в меня. Они это показывают. Буду стараться выручать», - говорит Лодыгин.

    Футболисту не понравился вопрос о том, почему «Зенит» лучше играет в Лиге чемпионов, чем в РФПЛ.

    «Дурацкий вопрос, извините меня. Даже не знаю, что ответить. Почему? Потому что к каждой игре мы готовимся, как к финалу, можно сказать. Просто сегодня что-то не получилось».

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.11.2015 01:13
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