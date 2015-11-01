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    Пеллегрини: «Матч получился экстраординарным»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал победу в матче 11-го тура АПЛ против «Норвича» (2:1).

    «Матч получился экстраординарным, «Норвич» очень хорошо оборонялся. Игры перед Лигой чемпионов всегда даются с трудом, но характер и вера в себя помогли нам победить. Мы атаковали до самой последней минуты», - говорит Пеллегрини.

    Также наставник прокомментировал игру вратаря Джо Харта.

    «Харт – обычный человек, он может ошибаться. До этого он выручал нас во многих матчах. Джо – настоящий профессионал, тут нет никаких проблем».

    Источник: BBC

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    01.11.2015 00:09
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