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    Алвес стал первым иностранцем, сыгравшим 400 матчей в Примере

    Защитник «Барселоны» Даниель Алвес вышел в стартовом составе каталонцев на матч десятого утра Примеры против «Хетафе».

    Эта встреча стала для бразильца 400-й в чемпионате Испании, что является рекордным достижением для иностранцев.

    Отметим, что у Алвеса при этом есть и второе гражданство – испанское.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.10.2015 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      nitto 1 ноября 2015, 05:25

      Подари мне первый танец, забери меня с собой. Я повсюду иностранец и повсюду я вроде бы свой. Словно лодка в океане, затерялся берег мой, я повсюду иностранец, забери меня мама домоооооооой, поёт Алвес.

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