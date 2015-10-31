Алвес стал первым иностранцем, сыгравшим 400 матчей в Примере

Защитник «Барселоны» Даниель Алвес вышел в стартовом составе каталонцев на матч десятого утра Примеры против «Хетафе».

Эта встреча стала для бразильца 400-й в чемпионате Испании, что является рекордным достижением для иностранцев.

Отметим, что у Алвеса при этом есть и второе гражданство – испанское.