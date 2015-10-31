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    Венгер: «Чем меньше мы говорим, тем больше побеждаем»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче 11-го тура АПЛ над «Суонси» (3:0).

    «В прошлом сезоне «Суонси» дважды обыграл нас – значит, мы сделали шаг вперед. Во второй половине мы были другой командой. После первого мяча игра перешла под наш контроль, и на поле был только один победитель», - говорит Венгер.

    Также француз поделился своим мнением относительно игры Жиру.

    «Это было именно то, чего я жду от Жиру. Чем меньше мы говорим, тем лучше играем – это наша работа, и он ее делает. Если честно, мне не кажется, что во время второго гола был фол, но мне нужно посмотреть его снова».

    Кроме того, Венгер похвалил Кэмпбелла.

    «Кэмпбелл действительно хорошо сыграл в моменте с голом. Он все еще молодой игрок, которому нужно ждать своего шанса. Он уже привык к европейскому футболу, поиграл в нескольких чемпионатах и вернулся. Мне нравится его отношение к делу».

    Источник: BBC

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    31.10.2015 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +421

      LMI 1 ноября 2015, 08:50

      Вот это точно. Согласен на все 100%. Как только читаю какую-нибудь бравурную вьюху от игроков накануне ВАЖНЫХ игр, всегда боялся за результат и частенько плохое предчувствие было право. Поэтому - меньше слов - больше голов и очков. Вперед АРСЕНАЛ

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      Рейтинг: +18

      robik 31 октября 2015, 23:40

      Без слов подождём и проверим пустой лазарет пушкарей к новогоднему боксинг-дэй... :)

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