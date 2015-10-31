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    Акинфеев: «Спортсмену заниматься подсчетом рекордов не надо»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал то обстоятельство, что после матча 14-го тура РФПЛ против «Уфы» (2:0) он возглавил Клуб имени Льва Яшина. Эта игра стала для голкипера армейцев 230-й, когда он сумел не пропустить.

    "Рекорды считают больше журналисты, люди, которые ведут статистику. Профессиональному спортсмену этим заниматься не надо. Мы хотим побеждать и дальше, а рекорды уходят на второй план. Также и некоторые победы быстро забываются, о них никто не вспомнит. Разве что я, когда старый стану, буду вспоминать", - говорит Акинфеев.

    Футболист отметил также, что не ощутил важности этого достижения.

    "Если было бы 40 лет, может, и ощутил бы. Это была обычная игра, хорошо, что мы в ней победили. Самое главное - побеждать. Спортсмен должен стремиться к победам, идти вперед, выигрывать трофеи, кубки и медали. Это должно быть в наших головах всегда".

    Источник: Р-Спорт

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    31.10.2015 21:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 31 октября 2015, 23:38

      Игорек, все равно принимай поздравления! ;)

      2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 31 октября 2015, 23:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рекорд блекнет на фоне антирекорда, который, кстати, продолжается. Вот об этом придется вспомнить.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 31 октября 2015, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Намекает на свой рекорд в ЛЧ.

      -6
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Клим Чугункин. 1 ноября 2015, 09:46

      За...бали, товарищи, тыкать человеку в его неудачи. Сам-то, умник, хоть раз на раме в ЛЧ стоял? Нет. И нех...й говорить о том, чего не знаешь.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1010

      OOOVVV. > Майор Дзагоев 1 ноября 2015, 12:23

      Ответ замечательный Майор+++!!!

      2
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