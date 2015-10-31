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    Лодыгин: «Хотелось, чтобы юбилейная игра принесла положительные эмоции»

    Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин после игры с "Мордовией" (0:0) поделился эмоциями от проведенного матча. Отметим, что данная встреча стала 100-й для россиянина под знаменами петербургской команды.

    – Матч с "Мордовией" стал для вас сотым за "Зенит". Мяч на память забрали?

    – Нет. Честно скажу, ждал, что 100-й матч сложится иначе. Что он будет более радостным и эмоциональным. Не говоря о паузе, когда я не играл. Каждый матч для нас игроков – своя история. Иногда эти 90 минут – незабываемы. Конечно, я очень рад, что сыграл за "Зенит" 100 матчей. Но это не очень большая цифра. Буду стараться, чтобы она становилась больше и больше. Естественно, хотелось, чтобы и эта юбилейная игра принесла положительные эмоции. Так было бы в случае победы, а еще лучше – крупной. Но вышло иначе. Да, сыграл на ноль, но моментов у соперника в принципе не оказалось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.10.2015 21:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 1 ноября 2015, 16:19

      Быстро же время пролетело
      Юре удачи!

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