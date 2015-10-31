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    Виллаш-Боаш: «За одинаковые фолы ЦСКА получает пенальти, а мы – нет»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш раскритиковал работу судей в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0). По мнению португальца, в ворота соперника нужно было ставить пенальти в одном из эпизодов.

    «На 68-й минуте было нарушение на Шатове в штрафной. На мой взгляд, был стопроцентный пенальти. Судья неверно трактовал эпизод. Когда такие нарушения происходят в матчах ЦСКА, они такие одиннадцатиметровые получают, а мы — нет».

    Наставник считает, что судьи постоянно ошибаются не в пользу «Зенита».

    «Подобные вещи происходят с нами в этом сезоне достаточно регулярно, в то время как в прошлом сезоне таких ошибок не было. Можно вспомнить, например, гол «Краснодара» из офсайда, и сегодня была ситуация, когда защитник сфолил против Шатова. Это должен был быть пенальти. Такие вещи не помогают. Это напрямую повлияло на исход игры».

    Источник: ФК «Зенит»

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    31.10.2015 20:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 2 ноября 2015, 01:44

      Чтож он не спорит, какБухаров заработал пенку, а судья не поставил, а еще как в том матче с Ростовом зеня сначала нарушил правила вблизи своей штрафной и побежал забивать 3-й гол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 ноября 2015, 14:41

      Согласен полностью-что судейский коллектив в открытую работает на ЦСКА -но не дело тренеру соперников,публично такие обвинения разбрасывать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 ноября 2015, 01:03

      Его и Моура обратно в Порту

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      tims 1 ноября 2015, 00:33

      Неопрятная португальская гнида опять заныла. Пусть Боаш посчитает, за сколько липовых пенальти Халка великий "Сенит" отскочил от проигрышей и ничьих...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 31 октября 2015, 22:40

      Клоун.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 31 октября 2015, 21:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что ЦЫСКА,что Зинид-калоеды.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 31 октября 2015, 21:18

      Не спорю, ЦСКА тащат судbи постоянно, как и Зенит впрочем. Правда лишb в том, что все арбитры судят против Локомотива. Чисто из за них Локомотив потерял очки в 3 матчах, вместо 9 получил 2

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 31 октября 2015, 20:49

      Утрите ему сопли/слёзы уже

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu 31 октября 2015, 20:47

      в антисборную бомбы его на постоянной основе 8)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 31 октября 2015, 20:22

      Воооооооот вот!!Так и есть,все видят это и уже давно!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +19

      Only CFC > KosSidFCZP 31 октября 2015, 20:27

      Он такой же нытик как и ты

      9
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      Рейтинг: +92

      Damon > KosSidFCZP 31 октября 2015, 20:30

      Надо же коняшкам компенсировать аренду Лёнчика сборной. Гинер просто так бы хрен отдал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Only CFC 31 октября 2015, 20:35

      тебе стрела уродина,зассышь то ты баба!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Damon 31 октября 2015, 20:35

      ахахаха,это точно,контракт же 1 млрд стоит)))аааааааааааахахахахаха
      ,клоуны)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > KosSidFCZP 31 октября 2015, 20:50

      сначала школу закончи а потом приличным людям стрелки задивай.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Lakhamu 31 октября 2015, 20:59

      мне 28-мь лет!а тебе?

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Lakhamu 31 октября 2015, 21:00

      да и вообще,какая разница,сколько лет,то есть ты уже съезжаешь,всё с тобой понятно)Сиди дальше и будь героем инета)

      -3
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Lakhamu 31 октября 2015, 21:05

      Ты просто трус,всё с тобой понятно)))

      -2
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > KosSidFCZP 31 октября 2015, 21:49

      Детский сад.

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