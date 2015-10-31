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    Виллаш-Боаш: «Остается только ждать шанса приблизиться к ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ничью в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

    «Создали очень много моментов. Проблема заключается в завершающей стадии атак, не смогли конвертировать большое количество моментов в голы. Отсутствие эффективности и в каких-то эпизодах удачи привело к такому результату. «Мордовия“ оборонялась, крепко держалась. Мы можем только извиниться за то, что были недостаточно эффективны в завершающей стадии атак», - говорит Виллаш-Боаш.

    Португалец надеется, что у его команды еще будет возможность догнать ЦСКА в таблице.

    «Что касается отставания от ЦСКА, то вы помните, что в прошлом сезоне был момент, когда мы опережали ЦСКА на 11 очков, и вы помните, как потом развивалась ситуация. Было бы лучше, если бы отставание составляло восемь очков, а не десять, как стало после сегодняшних матчей. Теперь нам остается только ждать своего шанса, чтобы приблизиться к ЦСКА. В игре еще много очков».

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.10.2015 19:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 31 октября 2015, 23:41

      жди, балаболка..

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +68

      kostjan 58 31 октября 2015, 22:16

      если не платишь то нет шансов)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 31 октября 2015, 19:42

      Пара килограмм барбарисок и ожидание не будет таким утомительным!

      1
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