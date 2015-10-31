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    Клопп: «Готов ли «Ливерпуль» бороться за чемпионство? Простите, но вы сумасшедший»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча с "Челси" (3:1) в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги. По словам специалиста, мерсисайдцы не лучшим образом начали эту встречу.

    "Мы не лучшим образом начали игру, это правда. У нас были моменты, мы неплохо строили игру с помощью коротких передач. Вторая половина получилась открытой, мы забили голы в идеальные моменты. Думаю, это случилось вполне заслуженно.

    Сочувствую Моуринью. Он великолепный тренер. Вряд ли кто-то в этом помещении сомневается, что он один из лучших в мире. Такие вещи случаются. Такая же ситуация у меня была в Дортмунде в прошлом сезоне.

    Готов ли "Ливерпуль" бороться за чемпионство? Простите, но вы сумасшедший. Не хочу показаться недружелюбным, но мы, конечно, не думаем об этом. Мы можем играть немного лучше, чем сегодня, а теперь нам надо ехать домой", — сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    31.10.2015 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 31 октября 2015, 23:42

      отличное вью!
      С победой!!!

      1
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      Рейтинг: +74

      liver2015 31 октября 2015, 19:02

      Молодец Клопп развивай команду

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