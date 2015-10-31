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    Моуринью нечего сказать по итогам матча с «Ливерпулем»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от матча 11-го тура английской Премьер-лиги с "Ливерпулем" (1:3).

    — Мне нечего сказать, — отметил португальский специалист.

    — Вам вообще нечего сказать по игре?

    — Мне нечего сказать.

    — Нечего сказать по решению оставить Лейву на поле?

    — Мне нечего сказать… Мне нечего сказать.

    — Столкновение Косты...

    — Мне нечего сказать. Жаль, но мне нечего сказать.

    — Пришло ли время что-то сказать болельщикам?

    — Болельщики неглупые.

    — Мы слышали, что они произносили ваше имя.

    — Болельщики неглупые.

    — Беспокоит ли вас теперь будущее в клубе?

    — Нет.

    — Вам вообще нечего сказать по игре?

    — Вообще.

    — Никого не хотите выделить индивидуально?

    — Нет.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    31.10.2015 18:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 31 октября 2015, 21:04

      не могу понять, что случилось такого за летний перерыв в Челси? Не может же команда, ставшая чемпионом в прошлом сезоне, разучиться играть за три месяца. Моура сливают? Почему тогда Абрам так долго тянет? Ничего не понятно.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 31 октября 2015, 18:46

      Отстань старушка я в печали!

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