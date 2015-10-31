Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Слуцкий: «Простых очков не бывает, тем более в нашем графике»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура РФПЛ с "Уфой" (2:0).

    – Довольно простые три очка?

    – Простого ничего не бывает, тем более в нашем графике. Основная задача – заставлять самих себя, потому что явно состояние не самое лучшее. Мы пытаемся варьировать состав с учетом большого количества матчей. И в кубковом матче пытались это делать. Но в целом победа, на мой взгляд, убедительная и при качественной игре.

    – Вы очень эмоционально вели себя в первом тайме, в том числе в адрес судьи. С чем это было связано?

    – Было очень много простых потерь у нас. А что касается арбитра, там действительно пришлось и Вернблума менять… Я его не оправдываю ни в коем случае. Но почти любая борьба, которая шла за верховые мячи, велась с локтями. Большое количество фолов, на мой взгляд, пропускалось. Но это текущие эмоции. Нельзя сказать, что это как-то на что-то повлияло, - сказал Слуцкий

    Источник: НТВ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2015 18:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11