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    Перевертайло: «У «Уфы» есть потенциал»

    Главный тренер "Уфы" Евгений Перевертайло поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с ЦСКА (0:2). По словам специалиста, встреча прошла с большим преимуществом армейского клуба.

    "ЦСКА заслуженно победил. Игра дала мне много информации и реальную оценку функционального и технико-тактического состояния команды. Не получилось сегодня взаимодействие в атаке, выход из-под прессинга был некачественным. Поэтому и имели всего несколько возможностей создать какую-то угрозу воротам соперника. С командой работаю недавно, всего 10 дней. Есть потенциал, который можно развивать", - сказал Перевертайло.

    Источник: Чемпионат.ком

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    31.10.2015 16:55
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