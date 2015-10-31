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    Слуцкий: «Состояние у ЦСКА не самое лучшее»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Уфой" (2:0). По словам 44-летнего специалиста, он пытается варьировать состав с учетом большого количества матчей.

    "Простого ничего не бывает, тем более в нашем графике. Основная задача - заставлять самих себя. Состояние не самое лучшее. На мой взгляд, сегодня мы одержали убедительную победу при качественной игре", - сказал Слуцкий в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 31 октября 2015, 19:13

      Пенка то, по делу была!! И не надо ля,ля некоторым!!

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