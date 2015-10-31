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    «Зенит» - «Мордовия». Юсупов появится с первых минут вместо Халка

    Стали известные стартовые составы "Зенита" и "Мордовии" на матч 14-го тура чемпионата России.

    "Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Данни, Дзюба.

    Запасные: Кержаков, Малафеев, Нету, Смольников, Ткачук, Евсеев, Рязанцев, Долгов.

    "Мордовия": Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов, Махмудов, Стеванович, Мухаметшин, Луценко.

    Запасные: Чебану, Шебанов, Перендиа, Нахушев, Кобахидзе, Гапон, Бобер, Иванов, Джало, Сысуев, Игнатович.

    Напомним, матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало - 17:00 МСК. "Бомбардир" проведет текстовую трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 16:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 31 октября 2015, 16:31

      Миша с Лионом значит выйдет!

      -1
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