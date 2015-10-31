«Зенит» - «Мордовия». Юсупов появится с первых минут вместо Халка

Миша с Лионом значит выйдет!
Стали известные стартовые составы "Зенита" и "Мордовии" на матч 14-го тура чемпионата России.
"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов, Хави Гарсия, Витсель, Шатов, Данни, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Малафеев, Нету, Смольников, Ткачук, Евсеев, Рязанцев, Долгов.
"Мордовия": Ревишвили, Фибел, Дудиев, Рыков, Тишкин, Ле Таллек, Власов, Махмудов, Стеванович, Мухаметшин, Луценко.
Запасные: Чебану, Шебанов, Перендиа, Нахушев, Кобахидзе, Гапон, Бобер, Иванов, Джало, Сысуев, Игнатович.
Напомним, матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало - 17:00 МСК. "Бомбардир" проведет текстовую трансляцию этой встречи.