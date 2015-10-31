Айю не думает о возможном переходе в «Ливерпуль»

Полузащитник "Суонси" Андре Айю поделился мнением о возможном переходе в "Ливерпуль". По словам футболиста, подобные слухи его не интересуют.



"Многое говорится, но я не думаю об этом. В первую очередь хочу продолжать развиваться в индивидуальном плане и вместе с командой. Я счастлив в "Суонси". Что касается возможного возвращения в "Марсель" со временем, я совершенно ничего не исключаю. Если все сойдется, почему бы и нет? Посмотрим, что готовит мне будущее. В любом случае я понял, что, познав вкус премьер-лиги, уже не хочется играть где-то еще, и дело не только в финансовой составляющей", – сказал ганец.