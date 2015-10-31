Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Роналду: «Люди ненавидят меня, но это подстегивает»

    Звезда "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что злостное отношение болельщиков к его персоне не мешает ему, а только помогает.

    «Честно признаюсь: я не самый скромный человек в мире. Я не притворяюсь. Мне все равно, что люди ненавидят меня. Когда мы играем на выезде, все против меня. Но это хорошо. Это меня подстегивает. В хейтерах нужно видеть позитив. Мне нужен враг. Болельщики начинают кричать, когда я получаю мяч. Но это не проблема меня. Для меня это мотивация», - рассказал португалец.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2015 15:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 31 октября 2015, 21:58

      Играет Роналду так себе, а пиарят его будто он Месси+Пеле+Марадона в одном

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      иса_25 31 октября 2015, 19:07

      великих всегда ненавидели

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1102

      edw7777 > иса_25 31 октября 2015, 19:11

      Ну не всех и не всегда. Почему испанцы не любят Р. для меня загадка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11