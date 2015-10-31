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    Васин: «Для меня каждая игра важна»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин подвел итоги первого тайма матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Уфой", где его команда ведет со счетом 1:0. По словам футболиста, в первой половине встречи не было сложностей, но нельзя расслабляться.

    "Для меня каждая игра важна. В принципе, и кубковые матчи не менее важны, чем эта игра. Сложностей не было в первом тайме, но нельзя расслабляться. Нужно сохранять концентрацию на 100 процентов, в любом моменте от любого соперника можно пропустить", - сказал Васин в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 15:38
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