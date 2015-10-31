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    Харт: «Нынешний состав «Манчестер Сити» сильнейший из тех, где я играл»

    Голкипер "Манчестер Сити" Джо Харт высказался относительно действующего состава манкунианского клуба.

    "Пожалуй, этот состав "Сити" сильнейший из всех, где я играл, если судить по количеству талантливых игроков. Когда мы выиграли премьер-лигу в первый раз, тогда у нас был настоящий бойцовский дух и командная этика. Тогда мы старались пробиться на вершину, и нам это удалось. Теперь задача в том, что удержаться на этих позициях, и это очень сложно", – сказал Харт.

    После десяти туров английской Премьер-лиги "Манчестер Сити", набрав 22 очка, возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: Skysports

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    31.10.2015 15:29
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