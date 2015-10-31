Фирмино: «Клопп забавный, с ним легко работать»

Полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино поделился мнением о работе с главным тренером Юргеном Клоппом. По словам футболиста, немецкий специалист сказал ему стараться и получать удовольствие от футбола.



"Я играл в Германии четыре с половиной года, можно сказать, мой образ мыслей стал похож на немецкий. А у Клоппа типично немецкий менталитет. Он забавный, с ним легко работать, уверен, эти черты передадутся от него всем в команде", – сказал Фирмино.