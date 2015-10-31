Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фирмино: «Клопп забавный, с ним легко работать»

    Полузащитник "Ливерпуля" Роберто Фирмино поделился мнением о работе с главным тренером Юргеном Клоппом. По словам футболиста, немецкий специалист сказал ему стараться и получать удовольствие от футбола.

    "Я играл в Германии четыре с половиной года, можно сказать, мой образ мыслей стал похож на немецкий. А у Клоппа типично немецкий менталитет. Он забавный, с ним легко работать, уверен, эти черты передадутся от него всем в команде", – сказал Фирмино.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2015 14:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 11:33

      за тебя переплатили как минимум 30 лямов. играй иди,голы забивай,а не языком чеши

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      KototKOP 31 октября 2015, 14:58

      Это хорошо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > KototKOP 13 ноября 2015, 07:24

      согласен!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11