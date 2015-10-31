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    Дзюба: «Зенит» снова хочет стать чемпионом»

    Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о своем первом сезоне в стане санкт-петербургского клуба. По словам футболиста, он сейчас переживает лучший период в своей карьере. Напомним, в последних семи встречах 27-летний форвард отличился девять раз.

    "Я не пытаюсь конкурировать с Халком. Большинство голов я забил как раз после его передач, так что я стараюсь отплатить ему. "Зенит" отстает от ЦСКА на восемь очков. Мы рассчитываем сократить это отставание, ведь мы хотим снова стать чемпионами. Мы также здорово стартовали в Лиге чемпионов. Теперь у нас хорошие шансы на выход из группы", – отметил Дзюба.

    Источник: ФИФА

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    31.10.2015 13:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +288

      Cнег 31 октября 2015, 17:30

      Хотеть не вредно! И ты не поможешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 31 октября 2015, 14:52

      Дзюба сейчас просто шикарен
      Молодчина!

      З.Ы Федун, привет!

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > MrVanes-Zenit 31 октября 2015, 15:22

      Так играет то где)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 31 октября 2015, 14:17

      МорДор чпокнет Зинида и ку-ку!

      -1
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