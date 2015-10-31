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    Гарай надеется сдержать Халка в матче сборных

    Защитник "Зенита" Эсекьель Гарай высказался относительно предстоящего противостояния с нападающим Халком в матче сборных Аргентины и Бразилии.

    – Скоро суперматч Аргентина – Бразилия. Вы с Халком эту тему уже обсуждали?

    – Конечно, мы сейчас с Халком все время друг над другом шутим. Ничего особенного – просто шутки о противостоянии двух стран, ведь Аргентина – Бразилия – это класико, это матч, в котором мечтаешь принять участие. С нетерпением его жду.

    – Халк в потрясающей форме и, кажется, просто неудержим. Но кто еще, если не вы, знает, как его остановить, верно?

    – Халк делает прекрасные вещи для "Зенита", он сейчас на подъеме, помогает нам побеждать, забивает голы. Он единственный футболист в своем роде, уникум – его нельзя с кем-то сравнить. Халк – это Халк. Форвард такого качества, что очень трудно играть против него. Вы правильно заметили: я хорошо его знаю. Надеюсь, это мне поможет сдержать его в матче за сборную, – сказал Гарай.

    Источник: «Советский спорт»

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    31.10.2015 12:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Max-78 31 октября 2015, 16:31

      Отличные у нас футболисты.и в сильнейших сборных играют.

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