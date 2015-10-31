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    Померко: «Нам нужно грамотно сыграть в обороне против «Краснодара»

    Полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Померко высказался относительно предстоящего матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Краснодаром".

    – За счет чего "Крылья" могут выиграть у "Краснодара"?

    – "Краснодар" это очень серьезный соперник, в прошлом сезоне выиграл бронзу. Даже какие-то их небольшие проблемы не могут быть нашими козырями. Нам нужно грамотно сыграть в обороне. Перекрыть зоны в середине поля. Не дать "Краснодару" сыграть в их любимый комбинационный футбол. Ну, и конечно, нам стоит лучше относиться к собственной реализации, – сказал Померко.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    31.10.2015 12:29
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