Померко: «Нам нужно грамотно сыграть в обороне против «Краснодара»

Полузащитник "Крыльев Советов" Алексей Померко высказался относительно предстоящего матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Краснодаром".



– За счет чего "Крылья" могут выиграть у "Краснодара"?



– "Краснодар" это очень серьезный соперник, в прошлом сезоне выиграл бронзу. Даже какие-то их небольшие проблемы не могут быть нашими козырями. Нам нужно грамотно сыграть в обороне. Перекрыть зоны в середине поля. Не дать "Краснодару" сыграть в их любимый комбинационный футбол. Ну, и конечно, нам стоит лучше относиться к собственной реализации, – сказал Померко.