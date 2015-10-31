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    «Интер» - «Рома». Онлайн-трансляция

    В этом году чемпионат Италии непредсказуем. "Рома" возглавляет турнирную таблицу Серии А, однако "Интер" в случае победы над подопечными Руди Гарсии могут вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Рома". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      89388900185 31 октября 2015, 12:34

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