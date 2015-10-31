«Интер» - «Рома». Онлайн-трансляция

В этом году чемпионат Италии непредсказуем. "Рома" возглавляет турнирную таблицу Серии А, однако "Интер" в случае победы над подопечными Руди Гарсии могут вернуть себе первую строчку в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Интер" - "Рома". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:45, не пропустите!