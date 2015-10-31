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    Тиаго Силва: «Мы в состоянии обыграть «Реал»

    Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва после победы над "Ренном" (1:0) рассказал, что ожидает от предстоящей гостевой встречи с «Реалом» в Лиге чемпионов.

    «Будем думать об игре с "Реалом" завтра. Мы едем в Мадрид с позитивным настроем, и я думаю, что мы в состоянии там выиграть.

    Не знаю, будет ли играть Бензема, но полагаю, «Реал» будет играть в более агрессивно, чем в первом матче в Париже. Я чувствую себя хорошо и сделаю все, чтобы обеспечить надежную игру в обороне. Постараемся плотно играть в обороне и более интенсивно – в атаке», – сказал Силва.

    Источник: Le Parisien

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    31.10.2015 11:37
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