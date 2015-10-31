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    Ташуев: «Аршавин - здоровый парень и играет с большим резервом»

    Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев рассказал, в какой форме пребывают нападающие Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.

    – Аршавин тяжело набирает форму, видно, что Андрей еще не до конца восстановился от травмы. После игры со «Спартаком» он вновь ощутил дискомфорт. Ему нужно время, чтобы восстановиться полностью и не думать о том, что внезапно может что-то заболеть.

    – Вам понравилась его игра?
    – Он провел на поле не так много времени, но проявил себе как профессионал: подключался к атакам, отрабатывал в защите. И это даже несмотря на проблемы со здоровьем.

    – Он сыграет против «Локомотива»?
    – Еще ничего непонятно. Будет тщательное обследование, после которого все станет ясно.

    – Аршавин сказал, что в ФНЛ он бы смог играть до пятидесяти лет. Верите ему?
    – Недавно к нам приезжали специалисты из Москвы, проводили обследование. Знаете что сказали? У Андрея отличная мышечная группа и вообще он здоровый парень с большим резервом.

    – Что с Павлюченко? Он здоров, но не играет.
    – Пока не было возможности его выпустить. Но он готов, в нормальном состоянии. Думаю, что скоро поможет «Кубани».

    Источник: «Советский спорт»

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    31.10.2015 11:20
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