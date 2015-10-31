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    Моуринью: «Тренер - единственная профессия, где твоему увольнению все рады»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью на встрече с журналистами отметил, что не может понять, почему люди радуются его возможному увольнению.

    "Я хотел бы понять, почему некоторые люди так счастливы, если кто-то теряет работы. В Вашей газете могут уволить 20 человек в день и я буду волноваться за вас, я вам обещаю. Я был бы очень взволнован, если бы уволили 20 журналистов, но тренер - единственная профессия, где твоему увольнению все рады.

    Роджерс почти выиграл Премьер-лигу, был тренером года, но люди счастливы, когда он потерял работу. Это очень странно", - сказал Моуринью.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    31.10.2015 11:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      VITAL 61 31 октября 2015, 21:19

      Не скули ,ты же особенный!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 31 октября 2015, 15:04

      Дело не в профессии тренера,а в огромной зарплате,не говоря уже о компенсации в случае досрочного увольнения!

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 31 октября 2015, 14:55

      Про Роджерса правильно сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 31 октября 2015, 14:09

      а Еву кто выгонял... и за что... а жалко было?

      0
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      Рейтинг: +11

      VITAL 61 > dzvinka 31 октября 2015, 21:21

      Ну да хорошенькая

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 31 октября 2015, 11:55

      Мавр,я не рад,я не хочу что бы тебя уволили!

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