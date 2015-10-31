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    РФПЛ. ЦСКА не оставил шансов «Уфе»

    В матче 14-го тура чемпионата России московский ЦСКА в родных стенах уверенно победил "Уфу" - 2:0. В составе победителей голами отметились Сергей Игнашевич (с пенальти), а также Зоран Тошич.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    ЦСКА (Москва) – Уфа (Уфа) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Игнашевич, 21 (с пенальти); 2:0 – Тошич, 63.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, Васин, Фернандес, Вернблум (Головин, 86), Дзагоев, Тошич, Муса, Панченко (Б. Натхо, 62), Думбия (Миланов, 46).

    Уфа: Нарубин, Аликин, Сухов, Никитин, Кацалапов, Пауревич (Верховцов, 9), Зинченко, Стоцкий, Игбун (Пурье, 46), Карлос, Кротов (Сафрониди, 59).

    Предупреждения: Вернблум, 20; Аликин, 20.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 16:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 31 октября 2015, 21:49

      Тошич тоже забил по договорняку!Вот Гинер молодец!Даже Тошича подкупил!

      0
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      Рейтинг: +95

      russell-9 31 октября 2015, 16:48

      Прям так расписали будто обыграли с разницей от 3-х и более мячей.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 31 октября 2015, 16:46

      Если ты хочешь сказать то что Терек купил матч,то бредятина полная,цска и так без игры внятной,а Терек хорошая команда. В Европе видно кто на каком уровне и кто на что способен!

      -1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > KosSidFCZP 1 ноября 2015, 09:24

      В Европе видно что вам купили группу,а ЦСКА бьется с грандами!Делай выводы,БОМЖ!!!

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      Рейтинг: +3

      rad 31 октября 2015, 16:34

      Ну после договорн. с Териком вполне ожидаемая победа.

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