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    Нигматуллин: «Если «Локо» проиграет третий матч подряд, можно будет говорить о кризисе»

    Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о последних неудачах "железнодорожников". Напомним, "Локо" на этой неделе проиграл уже два матча на своем поле ("Ростову" 0:2 в чемпионате и "Амкару" 0:1 в игре на Кубок), не забив при этом ни одного гола.

    "Любой вылет из Кубка одного из фаворитов – это всегда мини-сенсация. Но я бы здесь обратил внимание немного на другое: «Локомотив» проигрывает вторую встречу подряд соперникам, которых никак не назовeшь грандами нашего футбола. С чем это связано – это, конечно же, вопрос. Я думаю, что у команды явно наблюдается спад, она попала в определенную яму. Вполне возможно, что это связано и с недостатком опыта у нынешнего тренерского штаба «железнодорожников». А ведь это были достаточно важные матчи. С "Ротовом" была игра за шесть очков, а вылет действующего обладателя Кубка России на одном из самых ранних этапов соревнования вызывает некоторое недоумение. Конечно же, все это печально. Но думаю, что Черевченко сейчас предстоит разбор полетов вместе со своей командой. Крайне важно понять, почему это все произошло.

    Скажем так, журналисты и недруги «Локомотива» в один голос с удовольствием поддержат тему кризиса. Но давайте не будет забегать вперед. Вот если команда проиграет третий матч подряд, тогда это будет уже кризис. А два матча – это скорее эпизод", - считает Нигматуллин.

    Источник: Eurofootball

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    31.10.2015 10:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 31 октября 2015, 14:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кубань опустит Локо на грешную землю.

      -5
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Zeff 31 октября 2015, 22:40

      Странно слышать такую хрень от взрослого человека. В общем бомжи, они и есть бомжи. Потом не возмущайся.

      1
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 31 октября 2015, 13:52

      Если игра с кубанbЮ закончится положителbНо для Локо, то и будет ясно.
      По матчу с Ростовом я бы не сказал, что какой то кризис естb. Играли хорошо. Эксперименталbная защита. Ошибки судейства. Уверен, если бы гол Ниасса был засчитан, то Локо спокойно довел бы матч до победы. А матч с Амкаром возможно реалbный слив кубка, судя по крайней мере по составу

      4
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 31 октября 2015, 12:51

      Ну нет у команды опыта играть на три турнира, для этого каждый год надо играть в еврокубках, а не раз в 4 года. Ничего удивительного, сил и состава не хватает.
      Надо стараться выходить в плей-офф ЛЕ и бороться за еврокубки в ЧР, желательно быть в тройке

      2
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 > sergey_andreich 31 октября 2015, 13:30

      ... да, но победа в кубке страны, тоже даёт право на выход еврокубки. Так что был смысл бороться.

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 31 октября 2015, 10:34

      Ростов с водителем автобуса Курбаном обыграть всем будет сложно, на Кубок вышли играть непонятным смешанным составом, я так и не понял, нужен он был Черевченко или специально слили, чтобы не сражаться на три фронта. А следующая игра на выезде с Кубанью, где будет ещё сложнее. Всегда бесили такие "профи" со своими высказываниями.

      2
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