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    Бентеке готов сыграть против «Челси»

    Нападающий "Ливерпуля" Кристиан Бентеке заявил, что оправился от травмы и готов выйти на поле в матче 11-го тура АПЛ против "Челси".

    "Я в порядке. Я чувствовал небольшую боль на прошлой неделе после матча с "Саутгемптоном". Теперь это позади и я сосредоточен на игре с "Челси". У меня не было нормальной предсезонной подготовки, но сейчас я пытаясь вернуться на свой прежний уровень.Травмы являются частью футбола, но я делаю все для того, чтобы оставаться в форме в течении сезона и играть каждую игру", - заявил Бентеке.

    Источник: Goal.com

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    31.10.2015 10:02
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