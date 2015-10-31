«Зенит» - «Мордовия». Онлайн-трансляция

"Зенит" набрал отличную форму, забив в ворота соперников в последних двух матчах 10 мячей. С "Мордовией" почти наверняка не сыграет лидер сине-бело-голубых Халк, но это не должно помешать чемпиону разобраться с одним из аутсайдеров чемпионата.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Мордовия". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!