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    «Зенит» - «Мордовия». Онлайн-трансляция

    "Зенит" набрал отличную форму, забив в ворота соперников в последних двух матчах 10 мячей. С "Мордовией" почти наверняка не сыграет лидер сине-бело-голубых Халк, но это не должно помешать чемпиону разобраться с одним из аутсайдеров чемпионата.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Мордовия". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 16:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      sapartaknaprimer 31 октября 2015, 12:59

      Дзюба

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