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    Аленичев: «Зе Луиш готов сыграть с «Уралом»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о состоянии травмированных игроков и поделился мнением о предстоящем матче против "Урала" в рамках 14-го тура РФПЛ.

    - Зе Луиш тренируется. Можете сказать, кто будет нападающим в матче с «Уралом»?

    - Пока не готов. Есть еще два дня, и в нашем распоряжении — Давыдов, Промес и Зе Луиш.

    - Расскажите про травмированных.

    - Джано собирается делать операцию, Мовсисян на следующей неделе приступит к тренировкам, Ромулу в субботу начинает работать на поле по индивидуальному графику, Дима Комбаров приболел. У Макеева надрыв приводящей мышцы, пропустит еще недели две.

    - «Урал» никого не боится, играет в открытый футбол, мог взять очки у ЦСКА. Какие сильные и слабые стороны соперника?

    - Действительно, команда очень сильно прибавила со сменой тренера, играет в очень хороший футбол, располагает очень сильным подбором футболистов. Они и прессинговали ЦСКА на чужой половине поля, и голы красивые забивали.

    Знаю, что у них потеря — Ерохин. Но у них найдутся другие футболисты, которые смогут нам создать проблемы. Учитывая, что мы сейчас вылетели из Кубка, чем очень сильно расстроены, конечно же, нам в домашней игре против «Урала» крайне необходима победа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.10.2015 08:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 31 октября 2015, 10:21

      Сколько уже в команде а пока ноль без палочки

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 31 октября 2015, 09:09

      Хана Уралу)))

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Сармат Ростов 31 октября 2015, 10:42

      может ростову? урал всегда хрюшек побеждал особенно в гостях

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Zenit_EKB_88 31 октября 2015, 11:46

      С чувством юмора у тебя совсем плохо. А что касается Ростова-так посмотри на таблицу!

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > Сармат Ростов 31 октября 2015, 21:44

      аналогично посмотри на таблицу где урал) все рядом разница в пару очков урал,ростов,спартак

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