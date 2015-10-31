«Челси» - «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Матчи "Челси" с "Ливерпулем" всегда считались центральными в туре, однако сейчас команды располагаются на 15-м и 9-м местах соответственно. Игра может стать одной из определяющих в дальнейшей судьбе главного тренера "аристократов" Жозе Моуринью, который может быть уволен со своего поста в случае очередной неудачи.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 15:45, не пропустите!