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    Григорян: «Какие вы, нахрен, болельщики? Вас семь червей пришло сегодня!»

    Домашний матч "СКА-Энергии" против «Волгаря» (2:1) прошел при почти пустых трибунах, что дало повод главному тренеру хабаровчан Александру Григоряну в эмоциональной форме обратиться к своим болельщикам. По протоколу игру посетили 1500 человек, однако по свидетельствам очевидцев, зрителей на трибунах было не больше 300.

    «О чем вы говорите? Какие у вас к нам претензии? Какие вы, нахрен, болельщики? Вас семь червей пришло сегодня!»

    «Столько визга, а болельщиков, блин, с гулькин хрен. Просто поразительно».

    Источник: «Советский спорт»

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    31.10.2015 07:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 ноября 2015, 13:38

      так потому и не ходят, что игры нет. Команда должна уметь играть и при пустых трибунах, а болельщики сами потянутся, если команда будет стараться

      -1
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      Рейтинг: +34

      MaxReds 8 ноября 2015, 19:04

      Ну а сколько они хотят при такой еб*нутой системе осень-весна. На улице в 7 часов уже -10°C. Многие и рады придти, но здоровье ценнее

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:36

      Как работаете с болельщиками-такое количество видете их на стадионе!

      0
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 1 ноября 2015, 15:25

      Товарищ Григорян сказал правду! Нас было не более 500 болельщиков.

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