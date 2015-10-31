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    ЦСКА - «Уфа». Онлайн-трансляция

    Армейцы оступились в матче минувшего тура в Грозном, но благодаря ничьей с "Тереком" только увеличили свое преимущество от "Локомотива", который проиграл дома "Ростову".Предстоящий матч вряд ли вызывает серьезные опасения у болельщиков ЦСКА. "Уфа" после смены тренера, хоть и победила на своем поле "Крылья" и "СКА-Энергию", однако серьезных изменений в игре новому наставнику команды Евгению Перевертайло добиться за столь короткий период крайне сложно.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Уфа". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.10.2015 14:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 31 октября 2015, 15:22

      Думбия в лч забил локтем

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 31 октября 2015, 14:57

      опять какой то пенальти,отскакивает цска!

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