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    Степашин о Блаттере: «Есть такой принцип: уходя – уходи»

    Экс-премьер России, член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал заявление президента ФИФА Зеппа Блаттера, что право на проведение чемпионата мира-2018 было отдано России в результате тайной договоренности.

    Отстраненный от работы в футбольной сфере глава ФИФА Йозеф Блаттер рассказал, что чемпионат мира 2018 года был отдан России в результате тайной сделки. Вы слышали про это?

    – Я слышал, что говорил Блаттер. Не знаю – про сделки.

    А что это может значить?

    – Надо у него спросить… Ты знаешь, есть такой принцип: уходя – уходи.

    Может, Блаттер не знает об этом?

    – Надо бы знать. Или возраст мешает, или совесть. Кстати, как и у Платини.

    Может, Блаттера американцы заставили в этом признаться?

    – Да причем здесь американцы? Надо быть просто порядочным человеком. Деньги не пахнут, и Америка здесь ни при чем. Тем более, в Северных Американских Штатах, это США, европейский футбол неинтересен. Это не их проблема.

    Источник: «Советский спорт»

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    31.10.2015 06:45
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