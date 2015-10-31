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    Гилерме: «Нужно учиться писать по-русски, а я лентяй»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о том, как он получает российское гражданство.

    «Получение гражданства России – это очень сложная задача! Все началось года три назад, когда сделал вид на жительство. Сделал неправильно. Пришлось отменять, начинать все заново. Со второй попытки получилось. Прошел год, стал заниматься паспортом. Все делал сам, ходил везде, стоял в очередях».

    Также футболисту пришлось сдать экзамен по русскому языку.

    «Потом сдавал экзамен по русскому языку: там надо читать и писать. Тебе дают текст, а ты потом письменно отвечаешь на вопросы по его содержанию. Читать мне проще. Например, новости на русском спокойно понимаю. А вот писать уже сложнее. Этому надо еще учиться и учиться, а я лентяй. Но с экзаменом справился, хотя и сделал несколько ошибок».

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    31.10.2015 01:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 1 ноября 2015, 10:46

      Гиля уже хорошо говорит по-русски, а учиться писать ещё успеет.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > Антибиотик 3 ноября 2015, 22:02

      Ну что, сдулся Локомотив, а ты не верил.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 31 октября 2015, 16:55

      Сложно только у Депардье и Джонса,остальным раз плюнуть...

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 31 октября 2015, 10:34

      Пусть проучится год с первоклашками в обычной средней школе-там его научат не просто писать без ошибок, но еще и красиво,а он за это детишек поучит в футбол играть!

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      Рейтинг: +19

      Gazza 31 октября 2015, 10:07

      Поучись у Роя Джонса.

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 31 октября 2015, 08:01

      Хм, не просто дали а сам получает-необычно, Гильерме вызывает некоторое уважение.

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