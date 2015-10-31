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    Саркози: «У меня не было амбиций управлять «ПСЖ» или назначать хозяев ЧМ»

    Бывший президент Франции Николя Саркози опроверг слова Зеппа Блаттера. Ранее швейцарец заявил, что Саркози повлиял на Мишеля Платини незадолго до выборов страны-хозяйки ЧМ-2022, в результате чего турнир получил Катар, а не США, как это планировалось изначально.

    «Он приписывает мне слишком много власти. У меня не было таких амбиций - ни руководить "ПСЖ", ни присуждать кому бы то ни было право проведения чемпионата мира. Этот его намек, безусловно, является отражением его "огромной дружбы" с господином Мишелем Платини", - говорит Саркози.

    Источник: Р-Спорт

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    31.10.2015 01:04
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