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    Мутко объяснил, почему матч Россия – Португалия перенесен из Лондона

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко объяснил, почему товарищеская встреча между сборными России и Португалии не состоится в Лондоне, как это изначально планировалось.

    «Как сообщили правоохранительные органы Лондона, им будет трудно обеспечить порядок на матче из-за большого количества событий. Но я не понимаю этого объяснения, так как приедут болельщики, будут заняты отели, стадион будет заполнен, и это могло бы принести выгоду», - говорит Мутко.

    Напомним, сегодня сообщалось, что новым местом проведения этой игры выбран Краснодар. РФС эту информацию подтвердил. Игра состоится 14 ноября, начало - в 17.00.

    Источник: Р-Спорт

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    30.10.2015 23:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 31 октября 2015, 08:24

      У нас в Краснодаре? Отлично! Посмотрим на Португальцев, поболеем за наших.

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      Рейтинг: +155

      Nagay 31 октября 2015, 00:20

      Ну у англичан с головой нормально и они подумали что сборной России лучше играть у себя на Родине, где них придут посмотреть.....

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