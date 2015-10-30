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    Луческу: «Слишком крупный счет»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал победу в матче 13-го тура УПЛ против «Зари» (7:1).

    «Мы заслужили такой счет. Даже слишком крупный счет. Думаю, в первом тайме «Заря“ играла даже получше нас и создала много моментов. Во втором тайме тоже было два момента, но хороший матч провел Антон Каниболоцкий. Нам повезло в некоторых эпизодах. Не могу быть довольным всей игрой. Мы начали играть только после второго гола, когда нашему сопернику пришлось раскрываться. Потом мы включили свои скорости, было много комбинаций и голов. По игре — даже слишком большой счет. «Заря» — это опасная команда, которая играет в именно в свой футбол. Хорошая организация, амбициозные футболисты. Доволен результатом», - говорит Луческу.

    Источник: Matchday.ua

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    30.10.2015 23:27
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