Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Президент ФНЛ: «К ликвидации ПФЛ отношусь отрицательно, категорически против»

    Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал возможную ликвидацию ПФЛ. Напомним, такое предложение является частью доклада, который должен быть представлен на заседании совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта.

    «Мне сложно комментировать то, чего не обсуждает ни Премьер-лига, ни ФНЛ. Можно комментировать это в том же контексте, что и раздающиеся на протяжении 20 лет идеи по разделению первого дивизиона на зоны. К ликвидации ПФЛ отношусь отрицательно, категорически против. Это именно тот фундамент профессионального футбола, который нужно холить и лелеять, всячески поддерживать, а не обещать лиге реформы. Разговоры о том, что у нас огромное количество профессиональных клубов, достаточно своеобразны. Вопрос не в форме клуба, а в статусе футболистов. Необходимо делать все, чтобы ПФЛ становилась мощнее», - говорит Ефремов.

    По мнению главы ФНЛ, проблемы ПФЛ вызваны не форматом турнира, а экономической ситуацией в стране.

    «Те проблемы, которые появляются там, могут перейти и на другие лиги. Проблема не в сути ПФЛ, а в географии страны, логистике и неком негативе вокруг футбола, который на него обрушился с разных сторон в последние годы. Исчезают клубы с именами, историей. Огромное число клубов второго дивизиона прекратили существование, и нет в этом прямой вины руководства лиги, российского футбола в целом. Причина, на мой взгляд, банальна — экономическая ситуация. От социалистической экономики мы ушли, а к капиталистической не пришли».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.10.2015 22:20
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11